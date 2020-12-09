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На всеукраинскую перепись населения в 2023 году потратят 7 млрд грн

На всеукраинскую перепись населения в 2023 году потратят 7 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 16389 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров согласовал предложение Государственной службы статистики о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения. На этот процесс из Государственного бюджета выделят 7,26 миллиарда гривен. Соответствующее решение было принято в среду, 9 декабря, на заседании правительства, передает УНН.

"Вносится предложение об определении срока проведения Всеукраинской переписи населения в новом всемирном раунде переписей населения и жилищного фонда (2015-2024 года)", - говорится в материале к документу.

Отметим, что эта процедура входит в бюджетную программу "Статистические наблюдения" в 2020-2023 годах. Также отмечается, что на подготовку, проведение, обработку, обобщение и распространение результатов Всеукраинской переписи населения необходимо 7,260 миллиарда гривен. Из этих расходов, 70% - заработная плата персонала. Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь более 98 тысяч временных работников.

Добавим, что проект распоряжения разработан Госстатом.

Напомним, УНН сообщал, что Кабмин планирует определиться относительно проведения в 2023 году переписи населения.

Отметим, летом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что о переписи населения можно будет говорить в начале 2022 года.

Ранее в Кабмине исключили проведение переписи населения в 2020 и 2021 годах.

В начале 2020 года тогдашний министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет представил результаты оценки численности населения Украины. По результатам, численность населения Украины составляла 37,289 млн человек.

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