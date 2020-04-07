Перенесення дітьми COVID-19 у легкій формі може бути небезпечним - дослідження

Понад те, повідомляється, що у дітей не виникає жар і кашель - два поширених симптоми захворювання - так часто, як у дорослих.

У звіті ЦКЗ, опублікованому в понеділок, аналізуються дані щодо 149 082 випадків COVID-19 у США. Усі випадки були зареєстровані з середини лютого по 2 квітня. Менше 2% цих випадків (2 572) були зареєстровані у дітей і підлітків до 18 років.

З цих випадків третина припадала на підлітків у віці від 15 до 17 років. Близько 15% випадків стосувалися немовлят у віці до року. Трохи більше половини випадків були пов'язані з хлопчиками.

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Хоча дослідники не мали багатьох подробиць про симптоми у дітей, схоже, що лихоманка і кашель були зареєстровані не так часто, як у дорослих пацієнтів.

У випадках, коли симптоми були відомі, трохи більше половини мали жар або кашель і 13% повідомили про складність з диханням. За даними ЦКЗ, лихоманка, кашель і задишка - усі ці симптоми є звичайними симптомами COVID-19 у дорослих.

Дані про госпіталізацію були менш ніж по одній третині від загальної кількості випадків захворювання серед дітей, і з них 147 дітей були госпіталізовані.

Троє дітей, включених в аналіз, померли, хоча причина смерті не була підтверджена.

Результати щодо дітей не є сюрпризом і "у значній мірі відповідають звіту про педіатричних хворих COVID-19" у віці 16 років і молодше в Китаї. У цьому дослідженні менше половини повідомили про лихоманку і кашель. Госпіталізація була рідкісною, і менше 2% були госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії. У результаті захворювання у більшості дітей, які брали участь у цьому дослідженні, симптоми були легкими або помірними.

Незважаючи на те, що легкі випадки у дітей - це, безумовно, добре, це означає, що вони можуть поширити хворобу на інших.

"Оскільки люди з безсимптомним і легким перебігом захворювання, включаючи дітей, швидше за все, відіграють роль у передачі та поширенні COVID-19 у спільноті, рекомендується соціальне дистанціювання і повсякденна профілактична поведінка", - пишуть автори дослідження ЦКЗ.

Як повідомляв УНН, кількість летальних випадків у результаті зараження новим коронавірусом у США в понеділок, 6 квітня, перевищила 10 тис. осіб.