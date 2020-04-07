Перенесение детьми COVID-19 в легкой форме может быть опасным - исследование

Более того, сообщается, что у детей не возникает жар и кашель - два распространенных симптома заболевания - так часто, как у взрослых.

В отчете ЦКЗ, опубликованном в понедельник, анализируются данные о 149 082 случаях COVID-19 в США. Все случаи были зарегистрированы с середины февраля по 2 апреля. Менее 2% этих случаев (2 572) были зарегистрированы у детей и подростков до 18 лет.

Из этих случаев треть приходилась на подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Около 15% случаев касались младенцев в возрасте до года. Чуть больше половины случаев были связаны с мальчиками.

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Хотя исследователи не имели многих подробностей о симптомах у детей, похоже, что лихорадка и кашель были зарегистрированы не так часто, как у взрослых пациентов.

В случаях, когда симптомы были известны, чуть более половины имели жар или кашель и 13% сообщили о сложностях с дыханием. По данным ЦКЗ, лихорадка, кашель и одышка - все эти симптомы являются обычными симптомами COVID-19 у взрослых.

Данные о госпитализации были менее чем по одной трети от общего количества случаев заболевания среди детей, и из них 147 детей были госпитализированы.

Трое детей, включенных в анализ, умерли, хотя причина смерти не была подтверждена.

Результаты по детях не являются сюрпризом и "в значительной степени соответствуют отчету о педиатрических больных COVID-19" в возрасте 16 лет и младше в Китае. В этом исследовании менее половины сообщили о лихорадке и кашле. Госпитализация была редкой, и менее 2% были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. В результате заболевания у большинства детей, которые участвовали в этом исследовании, симптомы были легкими или умеренными.

Несмотря на то, что легкие случаи у детей - это, безусловно, хорошо, это означает, что они могут распространить болезнь на других.

"Поскольку люди с бессимптомным и легким течением заболевания, включая детей, скорее всего, играют роль в передаче и распространении COVID-19 в сообществе, рекомендуется социальное дистанцирование и повседневное профилактическое поведение", - пишут авторы исследования ЦКЗ.

Как сообщал УНН, количество летальных случаев в результате заражения новым коронавирусом в США в понедельник, 6 апреля, превысило 10 тыс. человек.