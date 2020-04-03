В Індії новонароджених близнюків назвали на честь коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Новоспечені батьки з міста Райпур в Індії назвали своїх дітей на честь пандемії коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Так, своїм новонародженим близнюкам — дівчинці і хлопчику — батьки дали імена “Corona” (Корона) і “Covid” (COVID-19).
“Хлопчик і дівчинка народилися в період тритижневого найсуворішого карантину в Індії. Їх батьки кажуть, що дали їм такі імена як нагадування про перешкоди, які вдалося подолати в скрутні часи для всього світу”, - пишуть у виданні.
Батьки близнят вважають, що хоч вірус і небезпечний, але його спалах змусив людей зосередитися на гігієні і прищепити інші хороші звички.
Нагадаємо, що це вже не перші батьки, які назвали своїх дітей на честь пандемії. Раніше батьківська пара в місті Горахпур, що в індійському штаті Уттар-Прадеш, назвали свою новонароджену дочку ім’ям “Корона”.