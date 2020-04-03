В Индии новорожденных близнецов назвали в честь коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Новоиспеченные родители из города Райпур в Индии назвали своих детей в честь пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Так, своим новорожденным близнецам - девочке и мальчику - родители дали имена "Corona" (Корона) и "Covid" (COVID-19).
"Мальчик и девочка родились в период трехнедельного строгого карантина в Индии. Их родители говорят, что дали им такие имена как напоминание о препятствиях, которые удалось преодолеть в трудные времена для всего мира", - пишут в издании.
Родители близнецов считают, что хотя вирус и опасен, но его вспышка заставила людей сосредоточиться на гигиене и привить другие хорошие привычки.
Напомним, что это уже не первые родители, которые назвали своих детей в честь пандемии. Ранее родительская пара в городе Горахпур, что в индийском штате Уттар-Прадеш, назвали свою новорожденную дочь именем "Корона".