Переможний гол ексфутболіста "Металіста" вивів "Портленд" у фінал "МЛС"

У складі переможців — “Портленда”, по голу забили Жеремі Ебобісс і Себастьян Бланко. Автором єдиного м’яча “Філадельфії” став Ендрю Вутен. Варто відзначити, що в кінці першого тайму нападник “Філадельфії” Сержіо Сантос не реалізував пенальті.

Примітно, що переможний гол в активі саме Бланко, який виступав за харківський “Металіст” три сезони до 2014 року і ставав срібним призером ЧУ.

Додамо, у фіналі “Портленд” зіграє з переможцем пари “Орландо Сіті” — “Міннесота”.