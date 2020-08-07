Победный гол ексфутболиста "Металлиста" вывел "Портленд" в финал "МЛС"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 78488 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101271 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125707 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106816 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126724 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101060 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101900 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103873 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101915 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101501 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Победный гол ексфутболиста "Металлиста" вывел "Портленд" в финал "МЛС"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Во Флориде состоялся полуфинальный поединок сезона “МЛС” в котором футболисты “Портленд Тимберс” нанесли поражение “Филадельфии Юнион”, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В составе победителей — “Портленда”, по голу забили Жереми Ебобисс и Себастьян Бланко. Автором единственного мяча “Филадельфии” стал Эндрю Вутен. Стоит отметить, что в конце первого тайма нападающий “Филадельфии” Сержио Сантос не реализовал пенальти.

Примечательно, что победный гол в активе именно Бланко, который выступал за харьковский “Металлист” три сезона до 2014 года и становился серебряным призером ЧУ.

Добавим, в финале “Портленд” сыграет с победителем пары “Орландо Сити” — “Миннесота”.

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