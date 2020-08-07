Победный гол ексфутболиста "Металлиста" вывел "Портленд" в финал "МЛС"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Во Флориде состоялся полуфинальный поединок сезона “МЛС” в котором футболисты “Портленд Тимберс” нанесли поражение “Филадельфии Юнион”, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В составе победителей — “Портленда”, по голу забили Жереми Ебобисс и Себастьян Бланко. Автором единственного мяча “Филадельфии” стал Эндрю Вутен. Стоит отметить, что в конце первого тайма нападающий “Филадельфии” Сержио Сантос не реализовал пенальти.
Примечательно, что победный гол в активе именно Бланко, который выступал за харьковский “Металлист” три сезона до 2014 года и становился серебряным призером ЧУ.
Добавим, в финале “Портленд” сыграет с победителем пары “Орландо Сити” — “Миннесота”.