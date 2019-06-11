Перемоги сестер Музичук покращили їх становище в Турнірі претенденток ФІДЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Шаховими поєдинками 9-го туру в Казані продовжився Турнір претенденток ФІДЕ, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Даний тур став успішним для українок: Марія Музичук обіграла китаянку Тань Чжуньї, а Анна Музичук перемогла Нану Дзагнідзе з Грузії.
Таким чином, після 9-ти турів українки набрали 4,5 очки і піднялися в таблиці і поділяють 3 і 4 рядки. Лідирує Олександра Горячкіна (Росія) – 7,5 очок, другою йде росіянка Лагно (5).
Додамо, що турнір триває в два кола і складається щ 14 турів, а призовий фонд чемпіонського матчу з китаянкою Цзюй Вєньцзюнь – 500 тисяч євро.