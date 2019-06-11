Победы сестер Музычук улучшили их положение в Турнире претенденток ФИДЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Шахматными поединками 9-го тура в Казани продолжился Турнир претенденток ФИДЕ, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Данный тур стал успешным для украинок: Мария Музычук обыграла китаянку Тань Чжуньи, а Анна Музычук победила Нану Дзагнидзе из Грузии.
Таким образом, после 9-ти туров украинки набрали 4,5 очка и поднялись в таблице и разделяют 3 и 4 строки. Лидирует Александра Горячкина (Россия) - 7,5 очков, второй идет россиянка Лагно (5).
Добавим, что турнир проходит в два круга и состоит ч 14 туров, а призовой фонд чемпионского матча с китаянкой Цзюй Веньцзюнь - 500 000 евро.