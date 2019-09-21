Перемога вивела "Київ-Баскет" у друге коло кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У київському "Палаці Спорту" відбувся матч у відповідь першого кола кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА за участі "Київ-Баскета" та БК "Капфенберг", передає кореспондент УНН.
Старт матчу залишився за киянами, проте чинний чемпіон Австрії вирівняв становище на паркеті та деякий час знаходився у лідерах. Наставнику господарів Айнарсу Багатскісу знадобився тайм-аут. Загалом перша половина була доволі рівною – 37:35 на користь гостей.
Третя 10-хвилинка стала вирішальною у поєдинку – віце-чемпіони України пішли у відрив та мали 15 очок переваги (57:42). Однак австрійці не здавалися та в певний період часу наблизилися на відстань до 5-7 балів. Ще один тайм-аут Багатскіса допоміг киянам довести гру до позитивного результату – 73:63.
Відзначимо, що перша гра в Австрії завершилася нічиєю 66:66, і за підсумками двох баталій до другого кола відбіркового етапу пройшли кияни.
У переможців 17 очок набрав Кейсі Шеперд при 7 асистах, 15 додав Павло Крутоус, 12 Деон Едвін і 11 Пустозвонов. У гостей 24 набрав Богіч Вуйошевіч.
Крім того додамо, "Київ-Баскет" пройшов до наступного, другого етапу кваліфікації Ліги чемпіонів і вже 26 вересня прийматиме колишній клуб В'ячеслава Кравцова - іспанський Бургас, знов таки у київському "Палаці спорту".