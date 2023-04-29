Перемога росії підвищує ризики початку Третьої світової війни – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Якщо росія переможе у цій війні – це підвищить ризики початку Третьої світової війни, заявив в інтерв’ю іноземним журналістам Президент Володимир Зеленський, додавши, що світу зараз набагато дешевше допомогти Україні здобути перемогу, передає УНН.
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"Набагато дешевше для світу, я вважаю, закінчити війну перемогою України. Я вважаю, що це набагато, набагато дешевше. Тому що є високий ризик - якщо вони (росіяни, - ред.) переможуть Україну - високий ризик, що це буде Третя світова війна", - наголосив Зеленський.
Деталі
За словами голови держави, НАТО не відступить, якщо росія вирішить захопити територію одного з його країн-членів.
"Це буде розкол. А розкол точно призводить завжди до тих чи інших війн", - підсумував Зеленський.
Доповнення
Зеленський заявив, що Україна почне свій контрнаступ, не чекаючи винищувачів F-16 від союзників. Водночас він додав, що отримання сучасних бойових літаків значно допомогло б Україні.