Победа россии повышает риски начала Третьей мировой войны - Зеленский

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"Гораздо дешевле для мира, я считаю, закончить войну победой Украины. Я считаю, что это намного, намного дешевле. Потому что есть высокий риск - если они (россияне - ред.) победят Украину - высокий риск, что это будет Третья мировая война", - подчеркнул Зеленский.

Детали

По словам главы государства, НАТО не отступит, если россия решит захватить территорию одной из его стран-членов.

"Это будет раскол. А раскол точно приводит всегда к тем или иным войнам", - подытожил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что Украина начнет свое контрнаступление, не дожидаясь истребителей F-16 от союзников. В то же время он добавил, что получение современных боевых самолетов значительно помогло бы Украине.