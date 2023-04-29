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Победа россии повышает риски начала Третьей мировой войны - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Если россия победит в этой войне – это повысит риски начала Третьей мировой войны, заявил в интервью иностранным журналистам Президент Владимир Зеленский, добавив, что миру сейчас гораздо дешевле помочь Украине одержать победу, передает УНН.

Цитата

"Гораздо дешевле для мира, я считаю, закончить войну победой Украины. Я считаю, что это намного, намного дешевле. Потому что есть высокий риск - если они (россияне - ред.) победят Украину - высокий риск, что это будет Третья мировая война", - подчеркнул Зеленский.

Детали

По словам главы государства, НАТО не отступит, если россия решит захватить территорию одной из его стран-членов.

"Это будет раскол. А раскол точно приводит всегда к тем или иным войнам", - подытожил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что Украина начнет свое контрнаступление, не дожидаясь истребителей F-16 от союзников. В то же время он добавил, что получение современных боевых самолетов значительно помогло бы Украине.

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