Перемога Д.Трампа коштуватиме азійським фондовим ринкам 6% втрат
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Японський банк Nomura прогнозує, що перемога на виборах у США Дональда Трампа може коштувати азійським фондовим ринкам до 6% втрат, передає УНН з посиланням на ВВС.
"У звіті, підготовленому Nomura, йдеться про те, що нинішні президентські вибори у США є найбільшою "визначеною невизначеністю" від часів останньої світової фінансової кризи. У японському банку передбачають, що перемога Дональда Трампа може коштувати азійським фондовим ринкам до 6% втрат", - йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що провідні американські інвестиційні банки готуються до результатів виборів в США.
"Провідні американські інвестиційні банки - Morgan Stanley, JP Morgan Chase та Goldman Sachs Group - готуються до можливої реакції фінансових ринків за підсумками президентських виборів у США, що проходять у вівторок", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, результати виборів, які характеризуються найменшим розривом між кандидатами, у першу чергу відіб'ються на азійських ринках у середу.
Через це великі банки, значна діяльність яких зосереджена на азійських ринках, - HSBC та японський Nomurа, - посилюють кадровий склад трейдерів, які працюватимуть в ніч проти 9 листопада.