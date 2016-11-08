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15 марта, 19:03 • 112845 просмотра

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Победа Д.Трампа будет стоить азиатским фондовым рынкам 6% потерь

Победа Д.Трампа будет стоить азиатским фондовым рынкам 6% потерь

Киев • УНН

 • 8473 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Японский банк Nomura прогнозирует, что победа на выборах в США Дональда Трампа может стоить азиатским фондовым рынкам до 6% потерь, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"В отчете, подготовленном Nomura, говорится о том, что нынешние президентские выборы в США являются крупнейшей "определенной неопределенностью" со времен последнего мирового финансового кризиса. В японском банке предполагают, что победа Дональда Трампа может стоить азиатским фондовым рынкам до 6% потерь", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что ведущие американские инвестиционные банки готовятся к результатам выборов в США.

"Ведущие американские инвестиционные банки - Morgan Stanley, JP Morgan Chase и Goldman Sachs Group - готовятся к возможной реакции финансовых рынков по итогам президентских выборов в США, которые проходят во вторник", - сказано в сообщении.

Как отмечается, результаты выборов, которые характеризуются наименьшим разрывом между кандидатами, в первую очередь отразятся на азиатских рынках в среду.

Поэтому крупные банки, значительная деятельность которых сосредоточена на азиатских рынках, - HSBC и японский Nomurа, - усиливают кадровый состав трейдеров, которые будут работать в ночь на 9 ноября.

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