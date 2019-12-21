Переміщений із ОРДЛО засуджений звернувся до СБУ через спробу вербування його бойовиками

КИЇВ. 21 грудня. УНН. В СБУ повідомили, що вони отримали чергові докази вербування проросійськими бойовиками засуджених з ОРДЛО. Так, про вербування з боку незаконних формувань розповів один із засуджених, переміщених з непідконтрольних районів Луганщини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.