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Переміщений із ОРДЛО засуджений звернувся до СБУ через спробу вербування його бойовиками

Переміщений із ОРДЛО засуджений звернувся до СБУ через спробу вербування його бойовиками

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. В СБУ повідомили, що вони отримали чергові докази вербування проросійськими бойовиками засуджених з ОРДЛО. Так, про вербування з боку незаконних формувань розповів один із засуджених, переміщених з непідконтрольних районів Луганщини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, отримали чергові докази вербування проросійськими терористами в'язнів, переданих до українських пенітенціарних установ. За словами засуджених, умовою їхнього обміну та переміщення на підконтрольну Україні територію є підписання зобов’язання про негласну співпрацю із так званими "силовими структурами квазіреспублік", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що для отримання згоди від в’язнів, бойовики застосовують залякування, шантаж, побиття та погрози їхнім родинам.

"Крім того, засуджених утримують у жахливих умовах – у колоніях "Л/ДНР" відсутнє опалення, медична допомога, не вистачає їжі. Незгодних із такими тюремними порядками сепаратисти залучають до робіт на своїх передових позиціях: зеки будують бліндажі для бойовиків, риють окопи", - зазначили у пресслужбі.

Вказано, що про такі методи терористів свідчив один із етапованих в’язнів.

"Чоловік, переміщений із колонії з непідконтрольної частини Луганщини, мав після завершення терміну покарання збирати для терористів інформацію про місця дислокації, склад та маршрути пересування українських військових підрозділів і військової техніки. Усвідомлюючи можливі наслідки виконання наказу, відразу після прибуття чоловік звернувся до СБУ за правовою допомогою. Він надав детальні свідчення про обставини свого вербування і отримане завдання", - повідомили у пресслужбі.

У СБУ нагадали, що відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі на строк до 15 років. Водночас, від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які не вчиняли на виконання злочинного завдання жодних дій і добровільно заявили органам державної влади про свій зв’язок із ворожими спецслужбами.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що бойовики "Л/ДНР" вербують молодь через соцмережі.

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