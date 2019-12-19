Бойовики "Л/ДНР" вербують молодь через соцмережі - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Бойовики "ЛНР" та "ДНР" вербують українську молодь через соціальні мережі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ у Facebook.
"Так представник одного із "козачих полків" почав листуватися зі студентом коледжу із Сєвєродонецька. Дізнавшись, що хлопець сирота і має фінансові труднощі, рекрутер переконав його у "перевагах" приєднання до сепаратистів. Щоб вступити на військову службу до терористів юнак мав нелегально прибути до окупованого Луганська для проходження медичної комісії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про наміри студента стало відомо СБУ. Співробітники Служби відвідали його та роз’яснили про можливі наслідки такого необдуманого кроку.
"Хлопець усвідомив серйозність ситуації і надав оперативникам детальну інформацію про відомих йому бойовиків та контакти з ними", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, СБУ заявила про спробу вербування засуджених з ОРДЛО, переданих Україні.