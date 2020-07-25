Передвиборчий з'їзд партії "Слуга народу" відбудеться наприкінці серпня - Кравчук

“Кандидатів на місцевих виборах попереду також чекає чимало уваги з боку журналістів. Сьогодні на зустрічі з регіональними штабами поділилася корисними лайфхаками у спілкуванні з медіа. Сподіваюся, що було цікаво і корисно. Ця зустріч стала першою з трьох, на яких ми збираємо представників виборчих штабів з усіх областей Украіни. Попереду, окрім загальних, нас ще чекає чимало секторальних навчань із різних напрямків передвиборчої діяльності”, — вказала вона у повідомленні.

Кравчук також додала, що: “Наша дружня професійна команда стає все більшою. І вже орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з’їзді партії „Слуга Народу“ у Києві сподіваємось побачити команди наших обласних осередків разом із кандидатами на посади голів обласних центрів. Також висунемо кандидата на довиборах по 208 округу”.