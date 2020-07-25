Предвыборный съезд партии "Слуга народа" состоится в конце августа - Кравчук

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 78123 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105064 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109960 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138418 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112277 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133968 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102523 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102661 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104913 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102214 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Предвыборный съезд партии "Слуга народа" состоится в конце августа - Кравчук

Предвыборный съезд партии "Слуга народа" состоится в конце августа - Кравчук

Киев  •  УНН

 • 14517 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Партия “Слуга народа” собирает представителей избирательных штабов из всех областей Украины, ориентировочно 21 августа состоится всеукраинский съезд политсилы, пишет УНН со ссылкой на Facebook замглавы фракции “Слуга народа” Евгении Кравчук.

“Кандидатов на местных выборах впереди также ждет немало внимания со стороны журналистов. Сегодня на встрече с региональными штабами поделилась полезными лайфхаками в общении с медиа. Надеюсь, что было интересно и полезно. Эта встреча стала первой из трех, на которых мы собираем представителей избирательных штабов из всех областей Украини. Впереди, кроме общих, нас еще ждет немало секторальных учений по различным направлениям предвыборной деятельности”, — указала она в сообщении.

Кравчук также добавила, что: “Наша дружная профессиональная команда становится все больше. И уже ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии „Слуга народа“ в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров. Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу”.

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