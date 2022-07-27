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Передав білоруським правоохоронцям дані про ЗСУ: на Рівненщині затримали ворожого агента

Передав білоруським правоохоронцям дані про ЗСУ: на Рівненщині затримали ворожого агента

Київ • УНН

 • 104521 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. На Рівненщині Служба безпеки України затримала ворожого інформатора, який передав дані про ЗСУ білоруським правоохоронцям. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

За даними СБУ, зловмисник "злив" інформацію про розташування блокпостів, дислокацію, переміщення живої сили і техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території західної України. "Сусідів" особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях.

Як встановило і документально засвідчило слідство, інформатор передав дані білоруським правоохоронцям під час незаконного перетину державного кордону.

Також перевіряють інформацію про інші "візити" чоловіка до ворожих правоохоронців і спецслужб.

Наразі ворожому агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Йому загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Донецькій залізниці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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