Передав білоруським правоохоронцям дані про ЗСУ: на Рівненщині затримали ворожого агента
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На Рівненщині Служба безпеки України затримала ворожого інформатора, який передав дані про ЗСУ білоруським правоохоронцям. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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За даними СБУ, зловмисник "злив" інформацію про розташування блокпостів, дислокацію, переміщення живої сили і техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території західної України. "Сусідів" особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях.
Як встановило і документально засвідчило слідство, інформатор передав дані білоруським правоохоронцям під час незаконного перетину державного кордону.
Також перевіряють інформацію про інші "візити" чоловіка до ворожих правоохоронців і спецслужб.
Наразі ворожому агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Йому загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років.
Досудове розслідування триває.
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