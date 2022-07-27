Передал белорусским правоохранителям данные об ВСУ: в Ровенской области задержали вражеского агента

Детали

По данным СБУ, злоумышленник "слил" информацию о расположении блокпостов, дислокации, перемещении живой силы и техники ВСУ, а также других военных формирований на территории западной Украины. "Соседей" особенно интересовали укрепления на приграничных территориях.

Как установило и документально засвидетельствовало следствие, информатор передал данные белорусским правоохранителям во время незаконного пересечения государственной границы.

Также проверяют информацию о других "визитах" мужчины к вражеским правоохранителям и спецслужбам.

Сейчас вражескому агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Ему грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним

СБУ обезвредила российскую агентуру, которая корректировала ракетные удары по Донецкой железной дороге.