У Росії живого пенсіонера визнали мертвим на перестали платити пенсію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Пензі, що в Росії, живого пенсіонера визнали мертвим та перестали сплачувати пенсію. Йому 9 місяців довелось доводити, що він живий. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеграм-канал Mash.
"У січні 67-річному Володимиру Авдєєву раптом перестали платити пенсію. Чоловік пішов розбиратися і дізнався, що за документами він, виявляється, трошки помер", - йдеться в повідомленні російського видання.
За декілька місяців до цього в Улан-Уде знайшли тіло громадянина без документів. Поліція зв'язалась з сусідкою покійного, якій було відомо тільки ім'я та прізвище мерця. Його теж звали Володимир Авдєєв. Поліція звірившись з базою, знайшла в ній Володимира Авдєєва 51-го року народження з міста Пенза та записала його як мерця.
У Пенсійному фонді Росії пенсіонеру повідомили, що безсилі, та порадили звернутися в суд.
"У суді він три рази безуспішно намагався довести, що все ще живий. Суддя відповідав, що в РАГСі Улан-Уде він значиться мертвим і скасувати нічого він не може", - повідомляє видання.
Тільки після того, як в цю справу втрутилась прокуратура - Володимира Авдєєва відновили в списках живих.
Нагадаємо, француз, який був помилково оголошеним мертвим, намагається юридично довести що він насправді живий.