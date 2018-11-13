У Росії живого пенсіонера визнали мертвим на перестали платити пенсію

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Пензі, що в Росії, живого пенсіонера визнали мертвим та перестали сплачувати пенсію. Йому 9 місяців довелось доводити, що він живий. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеграм-канал Mash.