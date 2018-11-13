В России живого пенсионера признали мертвым на перестали платить пенсию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Пензе, что в России, живого пенсионера посчитали мертвым и перестали платить пенсию. Ему 9 месяцев пришлось доказывать, что он жив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм канал Mash.
"В январе 67-летнему Владимиру Авдееву вдруг перестали платить пенсию. Мужчина пошёл разбираться и узнал, что по документам он, оказывается, немножко умер", - говорится в сообщении российского издания.
За несколько месяцев до этого в Улан-Удэ нашли тело гражданина без документов. Полиция связалась с соседкой покойного, которой было известно только имя и фамилия мертвеца. Его тоже звали Владимир Авдеев. Полиция сверившись с базой, нашла в ней Владимира Авдеева 51-го года рождения из города Пенза и записали его как мертвеца.
В Пенсионном фонде России пенсионеру сообщили, что бессильны, и посоветовали обратиться в суд.
"В суде он три раза безуспешно пытался доказать, что всё ещё живой. Судья отвечал, что в ЗАГСе Улан-Удэ он значится мёртвым и отменить ничего он не может", - сообщает издание.
Только после того, как в это дело вмешалась прокуратура - Владимира Авдеева восстановили в списках живых.
Напомним, француз, который был ошибочно объявлен мертвым, пытается юридически доказать что он на самом деле жив.