Пентагон відхрестився від розробок "Новачка"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство оборони США не займалося розробкою нервово-паралітичної речовини "Новачок", яка була використана, за твердженням Лондона, для отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Про це повідомила офіційний представник Пентагону підполковник Мішель Балданза, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Це абсурдна заява. Будь-які припущення про те, що міністерство оборони США причетне до розробки цієї хімічної речовини, абсолютно неправдиві і образливі", - зазначила Балданза, коментуючи висловлювання керівника хіміко-аналітичної лабораторії міноборони РФ Ігоря Рибальченко про те, що формула "Новачка" була опублікована у США ще в 1998 році.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломати. 26 березня до Великої Британії приєдналися ще 23 країни - країни ЄС, Україна, США, Канада і Австралія, також виславши російських дипломатів.
У МЗС РФ пообіцяли відповісти кожній країні на висилку російських дипломатів.