Пентагон открестился от разработок "Новичка"

"Это абсурдное заявление. Любые предположения о том, что министерство обороны США причастно к разработке этого химического вещества, абсолютно ложные и оскорбительные", - отметила Балданза, комментируя высказывания руководителя химико-аналитической лаборатории минобороны РФ Игоря Рыбальченко о том, что формула "Новичка" была опубликована в США еще в 1998 году.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще 23 страны - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов.

В МИД РФ пообещали ответить каждой стране на высылку российских дипломатов.