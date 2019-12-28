Пентагон уклав з Raytheon контракт на виробництво ракет середньої дальності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Американська компанія Raytheon виграла контракт Міноборони США на виробництво ракет середньої дальності класу "повітря - повітря" AMRAAМ на суму понад 768 млн доларів. Про це повідомив в п'ятницю пресцентр Пентагону, передає УНН.
"Роботи будуть виконуватися в місті Тусон (штат Арізона), очікуваний термін завершення - 28 лютого 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Raytheon є однією з найбільших корпорацій військово-промислового комплексу США. Як відзначили в Пентагоні, майже половина вартості даного контракту буде покрита за рахунок продажу зброї союзникам Сполучених Штатів, в тому числі Польщі, Саудівської Аравії і Туреччини.
Нагадаємо, Amazon може оскаржити передачу Microsoft контракту на 10 млрд доларів.