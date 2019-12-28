Пентагон заключил с Raytheon контракт на производство ракет средней дальности
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Американская компания Raytheon выиграла контракт Минобороны США на производство ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AMRAAМ на сумму более 768 млн долларов. Об этом сообщил в пятницу пресс-центр Пентагона, передает УНН.
“Работы будут выполняться в городе Тусон (штат Аризона), ожидаемый срок завершения — 28 февраля 2023 года”, — говорится в сообщении.
Raytheon является одной из крупнейших корпораций военно-промышленного комплекса США. Как отметили в Пентагоне, почти половина стоимости данного контракта будет покрыта за счет продажи оружия союзникам Соединенных Штатов, в том числе Польши, Саудовской Аравии и Турции.
Напомним, Amazon может обжаловать передачу Microsoft контракта на 10 млрд долларов.