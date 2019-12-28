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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 45329 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 122737 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128488 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126551 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 150777 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112111 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 112321 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132286 просмотра

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Пентагон заключил с Raytheon контракт на производство ракет средней дальности

Пентагон заключил с Raytheon контракт на производство ракет средней дальности

Киев  •  УНН

 • 23632 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Американская компания Raytheon выиграла контракт Минобороны США на производство ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AMRAAМ на сумму более 768 млн долларов. Об этом сообщил в пятницу пресс-центр Пентагона, передает УНН.

“Работы будут выполняться в городе Тусон (штат Аризона), ожидаемый срок завершения — 28 февраля 2023 года”, — говорится в сообщении.

Raytheon является одной из крупнейших корпораций военно-промышленного комплекса США. Как отметили в Пентагоне, почти половина стоимости данного контракта будет покрыта за счет продажи оружия союзникам Соединенных Штатов, в том числе Польши, Саудовской Аравии и Турции.

Напомним, Amazon может обжаловать передачу Microsoft контракта на 10 млрд долларов.

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