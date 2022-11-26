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Пентагон розмістить у Польщі бази для ремонту озброєння з України — The New York Times

Пентагон розмістить у Польщі бази для ремонту озброєння з України — The New York Times

Київ • УНН

 • 700551 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сполучені Штати організували на території Польщі пункт ремонту західного артилерійського озброєння, яке постачається Україні.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Українські війська щодня випускають тисячі розривних снарядів по російських цілях, використовуючи високотехнологічні гармати, надані Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Але ця зброя згорає після місяців надмірного використання, або пошкоджується чи знищується під час бою, і, за словами офіційних осіб США та України, десятки були вивезені з поля бою для ремонту.

Третина з приблизно 350 гаубиць західного виробництва, переданих Києву, виведені з ладу через надмірне використання.

Заміна ствола гаубиці не під силу солдатам у польових умовах і стала пріоритетом для Європейського командування Пентагону, яке створило ремонтний завод у Польщі в останні місяці.

Стан української зброї є предметом уважної уваги серед військових чиновників США, які відмовилися обговорювати деталі програми.

Цитата

“З усіма можливостями, які ми надаємо Україні, а також тим, які надають наші союзники та партнери, ми працюємо над тим, щоб вони мали належні пакети підтримки для підтримки цих можливостей з часом”, — заявив підполковник Деніел Дей, речник Європейського командування США.

Нагадаємо

Влада веде роботу над тим, щоб ремонт озброєння отриманого від партнерів відбувався в Україні. Про це йдеться у звіті міністра оборони України Олексія Резнікова за рік діяльності на посаді.

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