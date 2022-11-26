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Пентагон разместит в Польше базы для ремонта вооружения из Украины - The New York Times

Пентагон разместит в Польше базы для ремонта вооружения из Украины - The New York Times

Киев • УНН

 • 700550 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Соединенные Штаты организовали на территории Польши пункт ремонта западного артиллерийского вооружения, поставляемого Украине.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Украинские войска ежедневно выпускают тысячи разрывных снарядов по российским целям, используя высокотехнологичные пушки, предоставленные Соединенными Штатами и их союзниками. Но это оружие сгорает после месяцев чрезмерного использования или повреждается или уничтожается во время боя, и, по словам официальных лиц США и Украины, десятки были вывезены с поля боя для ремонта.

Треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Киеву, выведены из строя из-за чрезмерного использования.

Замена ствола гаубицы не под силу солдатам в полевых условиях и стала приоритетом для Европейского командования Пентагона, создавшего ремонтный завод в Польше в последние месяцы.

Состояние украинского оружия является предметом внимательного внимания среди военных чиновников США, отказавшихся обсуждать детали программы.

Цитата

“Со всеми возможностями, которые мы предоставляем Украине, а также тем, которые предоставляют наши союзники и партнеры, мы работаем над тем, чтобы они имели надлежащие пакеты поддержки для поддержки этих возможностей со временем”, — заявил подполковник Дэниел Дэй, спикер Европейского командования США.

Напомним

Власти ведут работу над тем, чтобы ремонт вооружения полученного от партнеров проходил в Украине. Об этом говорится в отчете министра обороны Украины Алексея Резникова за год деятельности в должности.

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