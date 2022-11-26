Пентагон разместит в Польше базы для ремонта вооружения из Украины - The New York Times

Детали

Украинские войска ежедневно выпускают тысячи разрывных снарядов по российским целям, используя высокотехнологичные пушки, предоставленные Соединенными Штатами и их союзниками. Но это оружие сгорает после месяцев чрезмерного использования или повреждается или уничтожается во время боя, и, по словам официальных лиц США и Украины, десятки были вывезены с поля боя для ремонта.

Треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Киеву, выведены из строя из-за чрезмерного использования.

Замена ствола гаубицы не под силу солдатам в полевых условиях и стала приоритетом для Европейского командования Пентагона, создавшего ремонтный завод в Польше в последние месяцы.

Состояние украинского оружия является предметом внимательного внимания среди военных чиновников США, отказавшихся обсуждать детали программы.

Цитата

“Со всеми возможностями, которые мы предоставляем Украине, а также тем, которые предоставляют наши союзники и партнеры, мы работаем над тем, чтобы они имели надлежащие пакеты поддержки для поддержки этих возможностей со временем”, — заявил подполковник Дэниел Дэй, спикер Европейского командования США.

Напомним

Власти ведут работу над тем, чтобы ремонт вооружения полученного от партнеров проходил в Украине. Об этом говорится в отчете министра обороны Украины Алексея Резникова за год деятельности в должности.