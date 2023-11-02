Пентагон оголосив про створення веб-сайту для збору інформації про інопланетян

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У США все більше звертають увагу на дослідження інопланетних цивілізацій. Нещодавно керівник програми Пентагону з розслідування аномальних явищ оголосив про створення нового веб-сайту, який дозволить накопичувати інформацію про активність НЛО. Про це ідеться у матеріалі телевізійної служби США, передає УНН.