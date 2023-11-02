Пентагон оголосив про створення веб-сайту для збору інформації про інопланетян
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У США все більше звертають увагу на дослідження інопланетних цивілізацій. Нещодавно керівник програми Пентагону з розслідування аномальних явищ оголосив про створення нового веб-сайту, який дозволить накопичувати інформацію про активність НЛО. Про це ідеться у матеріалі телевізійної служби США, передає УНН.
Деталі
Міністерство оборони США запустило новий онлайн-інструмент для звітування про діяльність уряду, пов’язану з невстановленими аномальними явищами (UAP), також відомими як НЛО, повідомив Керівник Управління з розслідування аномальних явищ (AARO) доктор Шон Кіркпатрік, під час прес-конференції що відбулась напередодні.
Кіркпатрік сказав журналістам, що його офісу було доручено зібрати інформацію про інциденти з НЛО, починаючи з 1945 року, згідно зі стенограмою зустрічі Міністерства оборони. Ці дані будуть включені до звіту, затвердженого Конгресом, який має бути представлений у червні 2023 року.
За словами Кіркпатріка, відомство шукає "теперішніх або колишніх державних службовців, військовослужбовців або підрядників, які безпосередньо знають про ймовірні програми або діяльність уряду США, пов'язані з НЛО, починаючи з 1945 року".
Кіркпатрік сказав, що будь-яка надана інформація буде конфіденційною та передаватиметься лише співробітникам AARO.
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«Ми розуміємо, що представники громадськості також зацікавлені в тому, щоб повідомляти AARO про спостереження НЛО», — сказав він. «Ми вивчаємо методи того, як громадськість може зробити це на майбутній третій фазі безпечного механізму звітності», додав він.
Додатково
Також варто зазначити, що раніше Американське космічне агентство (NASA) підтримало кращу обізнаність громадськості щодо непізнаних аномальних явищ, і навіть розглянуло можливість створення мобільного додатку для збору цієї інформації.
Після обговорення дослідження, проведеного приблизно десятьма вченими та експертами з аеронавтики, в NASA анонсували, що і надалі будуть запрошувати фахівців зіграти «провідну роль» у наступних дослідженнях.
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