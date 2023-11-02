Пентагон объявил о создании веб-сайта для сбора информации об инопланетянах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В США все больше обращают внимание на исследование инопланетных цивилизаций. Недавно руководитель программы Пентагона по расследованию аномальных явлений объявил о создании нового веб-сайта, который позволит накапливать информацию об активности НЛО. Об этом говорится в материале телевизионной службы США, передает УНН.
Детали
Министерство обороны США запустило новый онлайн-инструмент для отчетности о деятельности правительства, связанной с неустановленными аномальными явлениями (UAP), также известными как НЛО, сообщил Руководитель Управления по расследованию аномальных явлений (AARO) доктор Шон Киркпатрик, во время состоявшейся накануне пресс-конференции.
Киркпатрик сказал журналистам, что его офису было поручено собрать информацию об инцидентах с НЛО, начиная с 1945 года, согласно стенограмме встречи Министерства обороны. Эти данные будут включены в отчет, утвержденный Конгрессом, который должен быть представлен в июне 2023 года.
По словам Киркпатрика, ведомство ищет "нынешних или бывших государственных служащих, военнослужащих или подрядчиков, которые непосредственно знают о предполагаемых программах или деятельности правительства США, связанных с НЛО, начиная с 1945 года".
Киркпатрик сказал, что любая предоставленная информация будет конфиденциальной и будет передаваться только сотрудникам AARO.
Цитата
«Мы понимаем, что представители общественности также заинтересованы в том, чтобы сообщать AARO о наблюдениях НЛО», — сказал он. «Мы изучаем методы того, как общественность может сделать это на предстоящей третьей фазе безопасного механизма отчетности», добавил он.
Дополнительно
Также стоит отметить, что ранее Американское космическое агентство (NASA) поддержало лучшую осведомленность общественности о неопознанных аномальных явлениях, и даже рассмотрело возможность создания мобильного приложения для сбора этой информации.
После обсуждения исследования, проведенного примерно десятью учеными и экспертами по аэронавтике, в NASA анонсировали, что и в дальнейшем будут приглашать специалистов сыграть «ведущую роль» в следующих исследованиях.
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