Пенсіонерка загинула під колесами поїзду на Харківщині

Так, 23 листопада о 15-15 до Нововодалазького відділення поліції надійшло повідомлення від чергового на станції “Ордівка”, що на 14 кілометрі 5-кілометрового перегону станції “Ордівка-Нова Водолага” машиніст електропотягу сполученням “Харків-Красноград” смертельно травмував жінку.

Загиблою виявилась 79-річна харків’янка, яка приїхала до свого дачного домоволодіння в село Ордівка.

За словами машиніста встановлено, що жінка йшла до залізничного мосту назустріч електропотягу, коли машиніст побачив її, почав подавати звукові сигнали та екстрено гальмувати. Коли жінка побачила електропотяг, притиснулась до загородження залізничного моста, але цього було недостатньо, щоб уникнути зіткнення.Затримка електропотягу становила 1 годину 12 хвилин.

Наразі встановлюються обставини події.