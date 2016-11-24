Пенсионерка погибла под колесами поезда в Харьковской области

Так, 23 ноября в 15-15 в Нововодолажское отделение полиции поступило сообщение от дежурного на станции "Ордовка" на 14 километре 5-километрового перегона станции "Ордовка - Новая Водолага" машинист электропоезда сообщением "Харьков-Красноград" смертельно травмировал женщину.

Погибшей оказалась 79-летняя харьковчанка, которая приехала до своего дачного домовладения в село Ордовка.

По словам машиниста установлено, что женщина шла к железнодорожному мосту навстречу электропоезду, когда машинист увидел ее, начал подавать звуковые сигналы и экстренно тормозить. Когда женщина увидела электропоезд, прижалась к проволоке железнодорожного моста, но этого было недостаточно, чтобы избежать столкновения. Задержка электропоезда составила 1 час 12 минут.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.