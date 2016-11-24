Пенсионерка погибла под колесами поезда в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Харьковской области 23 ноября 2016 года под колесами поезда погибла пожилая женщина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Так, 23 ноября в 15-15 в Нововодолажское отделение полиции поступило сообщение от дежурного на станции "Ордовка" на 14 километре 5-километрового перегона станции "Ордовка - Новая Водолага" машинист электропоезда сообщением "Харьков-Красноград" смертельно травмировал женщину.
Погибшей оказалась 79-летняя харьковчанка, которая приехала до своего дачного домовладения в село Ордовка.
По словам машиниста установлено, что женщина шла к железнодорожному мосту навстречу электропоезду, когда машинист увидел ее, начал подавать звуковые сигналы и экстренно тормозить. Когда женщина увидела электропоезд, прижалась к проволоке железнодорожного моста, но этого было недостаточно, чтобы избежать столкновения. Задержка электропоезда составила 1 час 12 минут.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.