Пенсіонерка викинулася з балкону багатоповерхівки на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Трагічний випадок стався учора, 2 травня, близько 13:00 в райцентрі Здолбунів. Там пенсіонерка викинулася з балкону 9 поверху, повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.
Від отриманих у результаті падіння травм жінка загинула на місці події.
Відомо, що 66-річну жінку постійно відвідували дочки та онуки, оскільки та мала психічні розлади. Тож, найімовірніше, що цей стан і підштовхнув її на відчайдушний крок. Вона стрибнула зі свого балкону, поклавши у кишеню паспорт громадянина України та номери телефонів своїх дітей.
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Тіло жінки помітив 25-річний місцевий мешканець та одразу викликав “швидку” та повідомив до поліції. Медики, що прибули на місце події, лише констатували смерть жінки.
“Оглянувши квартиру, поліцейські виявили на столі гроші та записку, у якій загибла запевняє нікого не звинувачувати у її смерті, адже вчинила так з власної волі, бо не могла жити в такому душевному стані”, — повідомили в поліції.
Для проведення перевірки правоохоронці за цим фактом розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України.