Пенсионерка выбросилась с балкона многоэтажки в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 мая. УНН. Трагический случай произошел вчера, 2 мая, около 13:00 в райцентре Здолбунов. Там пенсионерка выбросилась с балкона 9 этажа, сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области, передает УНН.
От полученных в результате падения травм женщина погибла на месте происшествия.
Известно, что 66-летнюю женщину постоянно посещали дочери и внуки, поскольку у неё были психические расстройства. Поэтому, скорее всего, что это состояние и подтолкнуло ее на отчаянный шаг. Она прыгнула со своего балкона, положив в карман паспорт гражданина Украины и номера телефонов своих детей.
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Тело женщины заметил 25-летний местный житель и сразу вызвал “скорую” и сообщил в полицию. Медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть женщины.
“Осмотрев квартиру, полицейские обнаружили на столе деньги и записку, в которой погибшая уверяет никого не винить в ее смерти, ведь поступила так по собственной воле, потому что не могла жить в таком душевном состоянии”, — сообщили в полиции.
Для проведения проверки правоохранители по данному факту начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.