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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 51934 перегляди

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Пенсіонерка наклала на себе руки в Ужгороді

Київ • УНН

 • 8458 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Вчора в Ужгороді, пізно ввечері о 22:29 під час патрулювання поліцейськими було отримано виклик щодо спроби самогубства, передає УНН з посиланням на Управління патрульної поліції в містах Ужгород та Мукачево.

Пенсіонерка наклала на себе руки в Ужгороді

Прибувши на місце події працівниками поліції, було виявлено труп громадянки віком близько 63 років, який знаходився у ванній.

Було забезпечено охорону місця події до приїзду СОГ. Наразі точна причина смерті встановлюється.

Як повідомляв УНН, неповнолітня покінчила з життям самогубством на Донеччині.

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