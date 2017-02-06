Пенсіонерка наклала на себе руки в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Вчора в Ужгороді, пізно ввечері о 22:29 під час патрулювання поліцейськими було отримано виклик щодо спроби самогубства, передає УНН з посиланням на Управління патрульної поліції в містах Ужгород та Мукачево.
Прибувши на місце події працівниками поліції, було виявлено труп громадянки віком близько 63 років, який знаходився у ванній.
Було забезпечено охорону місця події до приїзду СОГ. Наразі точна причина смерті встановлюється.
Як повідомляв УНН, неповнолітня покінчила з життям самогубством на Донеччині.