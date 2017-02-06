Пенсионерка покончила с собой в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Вчера в Ужгороде, поздно вечером в 22:29 во время патрулирования полицейскими было получено вызов о попытке самоубийства, передает УНН со ссылкой на Управление патрульной полиции в городах Ужгород и Мукачево.
Прибыв на место происшествия сотрудниками полиции, был обнаружен труп гражданки возрасте около 63 лет, который находился в ванной.
Была обеспечена охрана места происшествия до приезда СОГ. Сейчас точная причина смерти устанавливается.
Как сообщал УНН, несовершеннолетняя покончила с жизнью самоубийством в Донецкой области.