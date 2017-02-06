Пенсионерка покончила с собой в Ужгороде

Прибыв на место происшествия сотрудниками полиции, был обнаружен труп гражданки возрасте около 63 лет, который находился в ванной.

Была обеспечена охрана места происшествия до приезда СОГ. Сейчас точная причина смерти устанавливается.

Как сообщал УНН, несовершеннолетняя покончила с жизнью самоубийством в Донецкой области.