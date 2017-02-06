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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пенсионерка покончила с собой в Ужгороде

Киев • УНН

 • 8458 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Вчера в Ужгороде, поздно вечером в 22:29 во время патрулирования полицейскими было получено вызов о попытке самоубийства, передает УНН со ссылкой на Управление патрульной полиции в городах Ужгород и Мукачево.

Пенсионерка покончила с собой в Ужгороде

Прибыв на место происшествия сотрудниками полиции, был обнаружен труп гражданки возрасте около 63 лет, который находился в ванной.

Была обеспечена охрана места происшествия до приезда СОГ. Сейчас точная причина смерти устанавливается.

Как сообщал УНН, несовершеннолетняя покончила с жизнью самоубийством в Донецкой области.

Украинские Национальные Новости

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