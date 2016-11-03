Пенсіонер з Миколаїва виграв у лотерею 25 тис грн

Переможцю Анатолію Дем’янову 75 років, за плечима десятки років праці, в тому числі в пожежній частині. Колесо “Щасливого номера” подарувало ветерану половину від максимального виграшу — 25 000 гривень.

Переможцем лотерейної гри “Полювання за грошима” також виявився житель Миколаївської області. Він розповів, що в “Лото-Забаву” грає вже 40 років, однак значних досягнень не мав. Проте, напередодні виграшу побачив віщі сни про свою вдачу.

Нагадаємо, у жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.