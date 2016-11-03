Пенсионер из Николаева выиграл в лотерею 25 тыс грн

Победителю Анатолию Демьянову 75 лет, за плечами десятки лет работы, в том числе в пожарной части. Колесо "Счастливого номера" подарило ветерану половину от максимального выигрыша - 25 000 гривен.

Победителем лотерейной игры "Охота за деньгами" также оказался житель Николаевской области. Он рассказал, что в "Лото-Забаву" играет уже 40 лет, однако значительных достижений не было. Однако, накануне выигрыша увидел вещие сны о своей удаче.

Напомним, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".