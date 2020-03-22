Пеле назвав найкращого футболіста сучасності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Трикратний чемпіон світу бразилець Пеле поділився думкою стосовно кращого гравця сучасності. Слова легенди приводить "A Bola", передає УНН.
На думку Пеле, наразі рівних немає Кріштіану Роналду із "Ювентуса".
"Думаю, що зараз Кріштіану Роналду кращий в світі. Він найстабільніший. Але, звичайно, не варто забувати і про Ліонель Мессі", - зізнався Пеле.
Що стосується кращого в історії, Пеле обґрунтував причину вважати, що цей титул належить йому: "це складне питання. Ви не можете забути Зіко, Роналдіньо, Роналду. Із європейців Беккенбауера, Кройффа. Гадаю, що Пеле був кращим з них. Чому? Тому що всіх порівнюють зі мною".
Додамо, що в нинішньому сезоні Роналду забив 25 м'ячів і віддав чотири результативні передачі в 32 матчах у всіх турнірах на клубному рівні.