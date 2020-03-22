Пеле назвал лучшего футболиста современности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле поделился мнением относительно лучшего игрока современности. Слова легенды приводит "A Bola", передает УНН.
По мнению Пеле, пока равных нет Криштиану Роналду с "Ювентуса".
"Думаю, что сейчас Криштиану Роналду лучший в мире. Он самый стабильный. Но, конечно, не стоит забывать и о Лионеле Месси", - признался Пеле.
Что касается лучшего в истории, Пеле обосновал причину полагать, что этот титул принадлежит ему: "Это сложный вопрос. Вы не можете забыть Зико, Роналдиньо, Роналду. Из европейцев Беккенбауэра, Кройффа. Думаю, что Пеле был лучшим из них. Почему? Потому что всех сравнивают со мной".
Добавим, что в нынешнем сезоне Роналду забил 25 мячей и отдал четыре результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.