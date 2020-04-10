Педофiла засудили до 5 рокiв тюрми на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. Розбещувача неповнолiтнiх засудили до п’яти рокiв позбавлення волi. Про це поiнформували в прес-службi обласної прокуратури, передає кореспондент УНН.
Законнiсть вироку пiдтвердили у судi апеляцiйної iнстанцiї.
Довели в судi вину чоловiка у вчиненнi фiзичних розпусних дiй в парку iм. Шевченка в Олександрiї стосовно двох неповнолiтнiх.
Вироком Олександрiйського мiськрайонного суду чоловiка визнали винним у розпусних дiях щодо малолiтньої особи, тобто за ч. 2 ст. 156 Кримiнального кодексу та засудили до п’яти рокiв позбавлення волi.
Кропивницький апеляцiйний суд вирок суду першої iнстанцiї залишив без змiн.
Як повідомляв УНН, раніше було засуджено чоловіка, який зґвалтував 12-річну дівчинку, її бабусю та вбив двох кішок.