Педофiла приговорили к 5 лет тюрьмы на Кировоградщине
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. Растлителя несовершеннолетних приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры, передает корреспондент УНН.
Законность приговора подтвердили в суде апелляционной инстанции.
Доказали в суде вину мужчины в совершении физических развратных действий в парке им. Шевченко в Александрии в отношении двух несовершеннолетних.
Приговором Александрийского горрайонного суда мужчину признали виновным в развратных действиях в отношении малолетнего лица, то есть по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса и приговорили к пяти годам лишения свободы.
Кропивницкий апелляционный суд приговор суда первой инстанции оставил без изменений.
Как сообщал УНН, ранее был осужден мужчина, который изнасиловал 12-летнюю девочку, ее бабушку и убил двух кошек.