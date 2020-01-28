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Засуджено чоловіка, який зґвалтував 12-річну дівчинку, її бабусю та вбив двох кішок

Київ • УНН

 • 26343 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Чоловік, який зґвалтував 12-річну дівчинку, її літню бабусю та вбив двох кішок, отримав 13 років тюрми, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

Засуджено чоловіка, який зґвалтував 12-річну дівчинку, її бабусю та вбив двох кішок

“Жовтневим районним судом м. Харкова винесено обвинувальний вирок відносно 29-річного харків’янина, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 152, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 та ч. 1 ст. 299 КК України (незаконне позбавлення волі двох осіб, зґвалтування, розбещення, шляхом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, жорстоке поводження з тваринами)”, — вказано у повідомленні.

Як повідомив заступник керівника місцевої прокуратури Владислав Грюк, обвинувальним вироком суду педофіла засуджено до 13 років ув’язнення. Під час досудового розслідування та судового розгляду обвинувачений вину не визнав, однак вона повністю доведена під час судового розгляду.

“У судових дебатах прокурор наполягав на максимальному покаранні, яке передбачено кримінальним кодексом за вчинення вищевказаних злочинів, а саме — 15 років позбавлення волі”, — додали у прокуратурі.

Правоохоронці також зазначили, що засуджений вчиняв розпусні дії по відношенню до 12-річної падчерки та одного разу, погрожуючи дівчинці предметом, схожим на пістолет, зґвалтував її неприроднім способом. Також зловмисник, залишившись на самоті із 71-річною бабусею дівчинки, погрожуючи літній жінці ножем, заклеївши їй рот скотчем та зв’язавши руки пластиковими хомутами, зґвалтував останню. У цей час додому прийшла співмешканка (мати дівчинки) та помітивши, що її мати перебуває у стані позбавлення волі, намагалась звільнити її. Але злочинець, погрожуючи ножем, зв’язав руки і ноги скотчем своїй співмешканці. Таким чином він позбавив волі двох осіб. Коли педофіл-ґвалтівник вийшов із квартири, жінка змогла звільнитись та звернулась до правоохоронців. До того ж, зловмисник здійснив жорстоке поводження з тваринами, вбивши двох кішок, які мешкали в сім’ї.

Як писав УНН раніше, влітку минулого року в Одеській області виправдали обвинуваченого у некрофілії.

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