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Печерський суд столиці завтра розгляне продовження запобіжного заходу Медведчуку

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Печерський суд міста Києва 2 вересня розгляне продовження запобіжного заходу народному депутату від “Опозиційної платформи — За життя” Віктору Медведчуку. Про це в коментарі УНН повідомили в пресслужбі Печерського суду Києва.

Цитата

“До нас надійшли такі документи (клопотання про продовження домашнього арешту Віктору Медведчуку — ред.). Засідання призначили на 10:00 (2 вересня - ред.)”, — повідомили в суді.

Контекст

У травні цього року Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Уже 13 травня Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука.

20 травня СБУ отримала дозвіл на затримання Тараса Козака. Його було оголошено у розшук. В СБУ казали, що Козак перебуває в Росії, Медведчук зазначав, що у Білорусі.

24 червня СБУ і ДБР провели обшуки в межах справи, де фігурують народні депутати Віктор Медведчук та Тарас Козак.

У липні Печерський районний суд Києва продовжив на 6 місяців термін досудового розслідування у кримінальній справі за підозрою, зокрема, у державній зраді Медведчука та Козака.

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