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Печерский суд столицы завтра рассмотрит продление меры пресечения Медведчуку

Печерский суд столицы завтра рассмотрит продление меры пресечения Медведчуку

Киев  •  УНН

 • 23430 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Печерский суд Киеве 2 сентября рассмотрит продление меры пресечения народному депутату от "Опозиційної платформи — За життя" Виктора Медведчука. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе Печерского суда Киева.

Цитата

"К нам поступили следующие документы (ходатайство о продлении домашнего ареста Виктора Медведчука - ред.). Заседание назначено на 10:00 (2 сентября - ред.)", - сообщили в суде.

Контекст

В мае этого года Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Уже 13 мая Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука.

20 мая СБУ получила разрешение на задержание Тараса Козака. Он был объявлен в розыск. В СБУ говорили, что Козак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.

24 июня СБУ и ГБР провели обыски в рамках дела, где фигурируют народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак.

В июле Печерский районный суд Киева продолжил на 6 месяцев срок досудебного расследования по уголовному делу по подозрению в частности в государственной измене Медведчука и Козака.

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