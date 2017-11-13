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Павуки в Ізраїлі створили “зачарований” ліс

Павуки в Ізраїлі створили “зачарований” ліс

Київ • УНН

 • 55633 перегляди

КИЇВ. 13 листопада УНН. Мільйони павуків огорнули ліс вздовж річки Сорек в центрі Ізраїлю у товстий шар павутиння. Про це повідомляє британське видання Daily Mail, передає УНН.

За інформацією видання, у цій місцевості багато комарів, адже у річку потрапляють очищені стічні води, які містять поживні речовини для комах. Отже, через велику кількість їжі там з’явилися і павуки, які почали розмножуватись у рекордно короткі строки і вкрили все навколо павутинням.

“Ми не очікували такого масштабу популяції павуків і павутини, яка покрила практично все живе навколо. Ніколи павуків тут не було так багато, а візуальний ефект їх життєдіяльності приголомшує" — зазначають дослідники на чолі з доктором Альбертом Грином, регіональним ентомологом.

“Це виключна подія. Мільйони павуків створили сітку, яка вкрила ліс, це явище дуже рідко зустрічається на Ближньому Сході”, — сказав Ігор Армікач, спеціаліст Єврейського університету.

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