Павуки в Ізраїлі створили “зачарований” ліс

За інформацією видання, у цій місцевості багато комарів, адже у річку потрапляють очищені стічні води, які містять поживні речовини для комах. Отже, через велику кількість їжі там з’явилися і павуки, які почали розмножуватись у рекордно короткі строки і вкрили все навколо павутинням.

“Ми не очікували такого масштабу популяції павуків і павутини, яка покрила практично все живе навколо. Ніколи павуків тут не було так багато, а візуальний ефект їх життєдіяльності приголомшує" — зазначають дослідники на чолі з доктором Альбертом Грином, регіональним ентомологом.

“Це виключна подія. Мільйони павуків створили сітку, яка вкрила ліс, це явище дуже рідко зустрічається на Ближньому Сході”, — сказав Ігор Армікач, спеціаліст Єврейського університету.