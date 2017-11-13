Пауки в Израиле создали "зачарованый" лес

По информации издания, в этой местности много комаров, так как в реку попадают очищенные сточные воды, которые содержат питательные вещества для насекомых. Из-за обилия пищи там появились и пауки, которые начали размножаться в рекордно короткие сроки и покрыли все вокруг паутиной.

"Мы не ожидали такого масштаба популяции пауков и паутины, которая покрыла практически все живое вокруг. Никогда пауков здесь не было так много, а визуальный эффект их жизнедеятельности поражает", - отмечают исследователи во главе с доктором Альбертом Грином, региональным энтомологом.

"Это исключительное событие. Миллионы пауков создали сети, которые покрыли лес, это явление очень редко встречается на Ближнем Востоке", - сказал Игорь Армикач, специалист Еврейского университета.