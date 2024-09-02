Павло Дуров помічений у Парижі після затримання
Київ • УНН
Засновник Telegram Павло Дуров був помічений на Єлисейських Полях у Парижі з дівчиною. Він перебуває під судовим наглядом, не може покидати Францію та має внести заставу в 5 млн євро.
Мільярдер російського походження Павло Дуров вперше після затримання "засвітився" у Парижі. Як повідомляє видання ParisMatch, Дурова помітили у компанії його дівчини Юлії Вавілової на Єлисейських Полях. Засновник Telegram оселився в Парижі, передає УНН.
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Дуров перебуває під судовим наглядом. Йому заборонено залишати територію Франції, і він має внести заставу у розмірі п'яти мільйонів євро.
Засновник Telegram Павло Дуров доставлений у паризький суд28.08.24, 16:22 • 13545 переглядiв