Павло Дуров помічений у Парижі після затримання

Мільярдер російського походження Павло Дуров вперше після затримання "засвітився" у Парижі. Як повідомляє видання ParisMatch, Дурова помітили у компанії його дівчини Юлії Вавілової на Єлисейських Полях. Засновник Telegram оселився в Парижі, передає УНН.

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Дуров перебуває під судовим наглядом. Йому заборонено залишати територію Франції, і він має внести заставу у розмірі п'яти мільйонів євро.

Засновник Telegram Павло Дуров доставлений у паризький суд