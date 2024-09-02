Павел Дуров замечен в Париже после задержания

Миллиардер российского происхождения Павел Дуров впервые после задержания «засветился» в Париже. Как сообщает издание ParisMatch, Дурова заметили в компании его девушки Юлии Вавиловой на Елисейских Полях. Основатель Telegram поселился в Париже, передает УНН.

Детали

Дуров находится под судебным надзором. Ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

Засновник Telegram Павло Дуров доставлений у паризький суд