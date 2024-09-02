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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Павел Дуров замечен в Париже после задержания

Павел Дуров замечен в Париже после задержания

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 01:24  •  3670 просмотра

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Основатель Telegram Павел Дуров был замечен на Елисейских Полях в Париже с девушкой. Он находится под судебным надзором, не может покидать Францию и должен внести залог в 5 млн евро.

Миллиардер российского происхождения Павел Дуров впервые после задержания «засветился» в Париже. Как сообщает издание ParisMatch, Дурова заметили в компании его девушки Юлии Вавиловой на Елисейских Полях. Основатель Telegram поселился в Париже, передает УНН.

Детали

Дуров находится под судебным надзором. Ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

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Засновник Telegram Павло Дуров доставлений у паризький суд28 августа 2024, 13:22 • 12896 просмотров

Лилия Подоляк

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