Павел Дуров замечен в Париже после задержания
Киев • УНН
Основатель Telegram Павел Дуров был замечен на Елисейских Полях в Париже с девушкой. Он находится под судебным надзором, не может покидать Францию и должен внести залог в 5 млн евро.
Миллиардер российского происхождения Павел Дуров впервые после задержания «засветился» в Париже. Как сообщает издание ParisMatch, Дурова заметили в компании его девушки Юлии Вавиловой на Елисейских Полях. Основатель Telegram поселился в Париже, передает УНН.
Детали
Дуров находится под судебным надзором. Ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.
Засновник Telegram Павло Дуров доставлений у паризький суд28 августа 2024, 13:22 • 12896 просмотров