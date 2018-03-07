Павелко запропонував футбольний рецепт об'єднання і новий проект соціальної реабілітації ветеранів АТО

Здебільшого це були безпосередні учасники бойових дій, практично у кожного з них є бойові нагороди. Наприклад, до Києва приїхав голова Об'єднання воїнів АТО Хмельницької області Сергій Чиж, а також голова Об'єднання "Крила АТО" при Львівській міській раді Юрій Руденко.

На зустрічі також були присутні колишній координатор батальйону імені генерала Кульчицького, народний депутат Андрій Антонищак, колишній командир полку "Дніпро-1", народний депутат Юрій Береза, віце-президент ФФУ, куратор національної збірної України серед ветеранів Олег Собуцький, заслужений тренер України, керівник Комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич, а також засновник волонтерської групи "Добровоз" Олексій Мочанов.

Під час бесіди учасники зібрання обговорили ключові питання організації футбольних змагань, в яких беруть участь військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів і ветерани АТО. Таких турнірів в Україні проводиться кілька, в тому числі, наприклад, і Федерацією футболу учасників АТО. Федерація футболу України прийняла рішення об'єднати їх в один масштабний проект і надати допомогу в його організації на всеукраїнському рівні, запропонувавши проводити Відкритий чемпіонат Героїв АТО.

"Головне для всіх нас - це єдність і взаєморозуміння. Не можна піддаватися на провокації і конфліктувати на догоду нашому спільному ворогу - зовнішньому агресору. Федерація футболу України з самого початку бойових дій на Донбасі розуміла важливість надання допомоги нашим військовим і всіляко підтримувала і підтримує будь-які ініціативи, що сприяють соціальній реабілітації героїв АТО. Ми завжди з великою радістю допомагаємо в організації турнірів, в яких беруть участь захисники України, ініціюємо проекти, спрямовані на надання допомоги військовим госпіталям, а також підтримку дітей героїв АТО, і готові розвивати таке співробітництво", - сказав Павелко.

Для більшої ефективності президент ФФУ запропонував сформувати спільну робочу групу, куди увійдуть представники керівництва ФФУ та лідери громадських організацій учасників АТО.

"Пропоную протягом наступного тижня учасникам групи напрацювати загальні ідеї щодо формату майбутніх змагань і нових проектів, спрямованих на соціальну та психологічну підтримку наших героїв. З боку ФФУ ми гарантуємо цілковиту підтримку цих пропозицій", - сказав Павелко.

Куратором спільної робочої групи був обраний віце-президент ФФУ Олег Собуцький, який пообіцяв провести новий сезон футбольних змагань серед військовослужбовців, правоохоронців і героїв АТО на найвищому рівні.

"Ми зробимо все, що потрібно, щоб учасники Відкритого чемпіонату Героїв АТО були забезпечені всім необхідним для виступу на змаганнях - формою, м'ячами, суддівством і загальною організаційною підтримкою ФФУ", - підкреслив Собуцький.

У свою чергу відомий волонтер Мочанов закликав героїв АТО не піддаватися на провокації псевдоактівістов, які намагаються використовувати їх у політичних цілях.

"На жаль, останнім часом учасники АТО часто виявляються по різні сторони барикад в різних політичних і корпоративних конфліктах. Нам важливо вберегти хлопців від таких історій і зайняти соціальною реабілітацією, а не політикою", - наголосив Мочанов.